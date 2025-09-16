Il minuto di silenzio per Gaza e per la pace

Alle 11.30 del primo giorno di scuola l'IIS Galilei Pacinotti di Pisa ha osservato un minuto di silenzio per ricordare e riflettere su tutte le guerre, con particolare attenzione alla questione palestinese. L'iniziativa è stata proposta dal collegio docenti, sull'esempio di altre scuole, ed approvata dal Consiglio di Istituto. Tutta la scuola quindi, compresi i collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi si è fermata per 60 secondi in un momento di commossa partecipazione alla tragedia che si consuma attualmente a Gaza, ma anche nei riguardi di tanti altri conflitti che devastano il mondo.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso apprezzamento per la scelta di molte scuole di osservare un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime dei conflitti

Un minuto di silenzio per Gaza nel primo giorno di scuola - L'iniziativa partita da Torino ha raccolto adesioni in tutta Italia.