Il ministero della Giustizia siriano è troppo indaffarato per pensare alla sharia per ora

Ilfoglio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damasco. Abu Omar, capo di un dipartimento giudiziario della capitale siriana, ha indicato le donne sorridenti che entravano nel suo ufficio alla fine della giornata lavor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il ministero della giustizia siriano 232 troppo indaffarato per pensare alla sharia per ora

© Ilfoglio.it - Il ministero della Giustizia siriano è troppo indaffarato per pensare alla sharia, per ora

In questa notizia si parla di: ministero - giustizia

Ministero della Giustizia, un presidio di Fp Cgil per stabilizzare i precari

Presidio dei sindacati davanti al Tribunale: "Stabilizzare i 12mila precari assunti al ministero di Giustizia"

Caso Almasri, ‘ministero Giustizia sapeva da subito’: opposizioni contro Nordio

ministero giustizia siriano 232Il ministero della Giustizia siriano &#232; troppo indaffarato per pensare alla sharia, per ora - "Si è occupato troppo di malati durante la prigionia per parlare di religione o di legge", dice chi lo conosce bene. Si legge su ilfoglio.it

Il ministro della Giustizia siriano condanna a morte due donne: i video del 2015 da Idlib - Risale al 2015 ed &#232; stato girato a Idlib, allora roccaforte siriana dei ribelli, dove vigeva la ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ministero Giustizia Siriano 232