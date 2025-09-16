Il migliore anche sul set Dal baseball al golf tutto lo sport di Robert Redford

Con la mazza è stato "Il migliore", ma anche con gli sci degli "Spericolati" e "L'uomo che sussurrava ai cavalli": l'attore americano amava lo sport anche quando era in regia: "Così io gioco e continuo a giocare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il migliore anche sul set dal baseball al golf tutto lo sport di robert redford

Il migliore" anche sul set. Dal baseball al golf, tutto lo sport di Robert Redford

