L’idea di combattere la diffusione di crack regalando pipette per fumare crack ha qualcosa di geniale. Avanti di questo passo all’anonima alcolisti cominceranno a brindare con bottiglie di grappa e al centro lotta contro l’obesità si celebrerà il Pasta Day, carbonara e amatriciana per cominciare a dimagrire. Eppure il sindaco di Bologna Matteo Lepore ne è convinto: dice che è orgoglioso del progetto pipe perché tutela la salute e la sicurezza. Sicurezza che per la verità a Bologna non è molto tutelata: gli abitanti del quartiere Bolognina, per esempio, sono esasperati. Hanno filmato gli spacciatori che agiscono indisturbati tra negozi e bimbi in passeggino, chiedendo che qualcuno intervenga per fermarli. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il malgoverno del sindaco di Bologna, tra pipe del crack regalate, alberi tagliati e limiti di velocità