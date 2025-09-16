Il malgoverno del sindaco di Bologna tra pipe del crack regalate alberi tagliati e limiti di velocità
L’idea di combattere la diffusione di crack regalando pipette per fumare crack ha qualcosa di geniale. Avanti di questo passo all’anonima alcolisti cominceranno a brindare con bottiglie di grappa e al centro lotta contro l’obesità si celebrerà il Pasta Day, carbonara e amatriciana per cominciare a dimagrire. Eppure il sindaco di Bologna Matteo Lepore ne è convinto: dice che è orgoglioso del progetto pipe perché tutela la salute e la sicurezza. Sicurezza che per la verità a Bologna non è molto tutelata: gli abitanti del quartiere Bolognina, per esempio, sono esasperati. Hanno filmato gli spacciatori che agiscono indisturbati tra negozi e bimbi in passeggino, chiedendo che qualcuno intervenga per fermarli. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: malgoverno - sindaco
AMANTEA, IL SINDACO PELLEGRINO VOLTA LE SPALLE AL CENTROSINISTRA: IL CASO TRIDICO E LE OMBRE SULLA REGIONE Un comunicato “istituzionale” rivela lo strappo politico: le vere ragioni dietro la scelta di non accogliere il candidato Pasqual - facebook.com Vai su Facebook
Il malgoverno del sindaco di Bologna, tra pipe del crack regalate, alberi tagliati e limiti di velocità.
Bologna, il sindaco Lepore da Red Ronnie sfida le «fake news» su alberi tagliati, pipe per il crack e cantieri del tram: «Non è una città distrutta» - Il primo cittadino di Bologna nel «salotto virtuale» del critico musicale e giornalista, noto per le sue posizioni anti vaccini. Si legge su msn.com
Pipe per il crack a Bologna? Servono comunità educanti e accoglienza vera - Bologna distribuisce "strumenti" ai tossicodipendenti mentre lo spaccio dilaga. tempi.it scrive