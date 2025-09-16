Il Mago Bargnani a scuola | Pure io ho cominciato così Questi sono gli anni più belli non smettete di sognare

Il cuore pulsante di un centinaio di bimbi e ragazzi della società cestistica locale, l’emozione di vedere un grande campione del recente passato nella propria palestra. Sono stati gli atleti del Basket Rozzano ad accogliere con grande entusiasmo Andrea Bargnani nella palestra della Scuola Media Beltrami di via Garofani. “Zona rossa“, periferia estrema milanese, ma con lo sport nel sangue per dare un futuro a tanti ragazzi che vedono nello sport la via per crescere sani nel corpo e nella mente. La prima scelta assoluta del Draft Nba del 2006 con i Toronto Raptors è stato protagonista di un pomeriggio speciale nell’ambito del suo ruolo di Ambassador della Supercoppa Italiana che la LegaBasket ha organizzato all’ Unipol Forum di Assago nel weekend 27-28 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Mago Bargnani a scuola: "Pure io ho cominciato così. Questi sono gli anni più belli non smettete di sognare"

Il Mago Bargnani a scuola: Pure io ho cominciato così. Questi sono gli anni più belli non smettete di sognare.

