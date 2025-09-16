Da quell’ufficio vuoto in Comune all’affollata conferenza sul Granduca Leopoldo all’Auser: per la politica viareggina è stato un lunedì di passione. Cominciato presto, alle 9, quando in Comune erano attesi tre assessori, tutti ex Pd, per un incontro col sindaco Del Ghingaro. La notizia della convocazione che avrebbero ricevuto, in ordine di “comparizione“, Sandra Mei, Federico Pierucci e il vicesindaco Valter Alberici, anticipata (e moltiplicata nell’impatto) sabato da un servizio del tg di 50NewsVersilia che raccontava di un possibile rimpastone di giunta, ha cominciato a circolare dalla luminaria di Santa Croce a Lucca, dove c’era anche una delegazione viareggina, arrivando fino al mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il lunedì del Granduca. Convocazioni annullate. Incontri chiarificatori e una folla per Giani