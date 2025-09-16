Il Luna Park dei bambini e dei più piccoli in piazza Cavour rimane allestito fino a domenica 21 settembre

Arezzo, 16 settembre 2025 – San Giovanni Valdarno continua a offrire momenti di gioia e divertimento per le famiglie e per i più piccoli Il Luna Park allestito in piazza Cavour, cha già anima il centro storico durante la Festa del Perdono con giostre e attrazioni pensate appositamente per i bambini e le bambine, rimarrà aperto fino a domenica 21 settembre, permettendo a tutti di vivere ancora qualche giorno di svago e divertimento. Venerdì 19 settembre inoltre è in programma una giornata promozionale, con giostre a un euro e sconti speciali su percorsi e attività, per rendere l'esperienza ancora più accessibile e coinvolgente per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

