Il Lombardia presentato il percorso | arrivo a Bergamo l’11 ottobre
LA GARA. È una delle cinque classiche monumento del calendario ciclistico internazionale. Partirà da Como. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Presentato Il Lombardia 2025: arrivo a Bergamo dopo Ganda e Boccola La classica delle foglie morte si ripropone nel format del 2021 e 2023, che ha visto in entrambe le occasioni trionfare Tadej Pogacar, atteso anche per la prossima edizione - facebook.com Vai su Facebook
