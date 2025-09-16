Il lavoro di sei mesi se ne va in tasse | carico fiscale soffocante

Milano – È un socio implacabile lo Stato abituato a chiedere molto, almeno per chi le tasse le paga fino all'ultimo euro, spesso senza fornire in cambio servizi adeguati. La Lombardia non fa eccezione come emerge dalla studio "Comune che vai fisco che trovi" di Cna che ha messo in fila i capoluoghi lombardi dal punto di vista della pressione fiscale, prendendo in considerazione anche le tasse locali che contribuiscono ad allungare il "calvario" dei contribuenti, specie quando questi ultimi sono piccole imprese. Il rapporto prende come riferimento un'impresa tipo: una ditta individuale che dispone di un laboratorio artigiano di 350 mq e di un negozio di proprietà di 175 mq destinato alla vendita, entrambi con valori immobiliari pari a 500mila euro in ciascun comune.

