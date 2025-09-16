Il killer delle escort Seconda inchiesta chiusa | Vasile Frumuzache va a processo
Prato, 16 settembre 2025 – Il quadro probatorio è completo, le indagini per la barbara uccisione di Ana Maria Andrei, escort di 27 anni che viveva a Montecatini Terme, sono concluse. Per la morte della giovane rumena, la procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Vasile Frumuzache, rumeno di 32 anni, guardia giurata, che viveva a Monsummano nella zona di Bizzarrino, con la moglie e i figli (difeso dall’avvocato Diego Capano). Gli viene contestato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre alla alla distruzione del cadavere, un copione che si è replicato anche per l’assassinio dell’altra escort, avvenuto a Prato tra il 15 e 16 maggio, Denisa Maria Paun, scomparsa dal residence Ferrucci e trovata cadavere una ventina di giorni dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
