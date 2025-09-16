Il killer delle escort Chiusa anche l’indagine per l’omicidio di Ana Maria
Il quadro probatorio è completo, le indagini per la barbara uccisione di Ana Maria Andrei, 27 anni, sono concluse. Per la morte della giovane rumena, la Procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, rumeno di 32 anni, guardia giurata, che viveva a Monsummano nella zona di Bizzarrino, con la moglie e i figli. Gli viene contestato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre alla alla distruzione del cadavere, un copione che si è replicato anche per l’assassinio dell’altra escort, avvenuto a Prato tra il 15 e 16 maggio, Denisa Maria Paun. Non ci sarebbe dunque, almeno dietro al primo delitto, risalente all’agosto del 2024, l’esecuzione di un ordine dato da qualcuno, nell’ambito di un giro di affari legato alla prostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: killer - escort
Killer delle escort sotto vigilanza. Le rivelazioni dell’aggressore di Vasile
Serial killer escort, al setaccio le denunce di giovani donne scomparse
Vasile Frumuzache, killer delle escort aggredito in carcere: indagati tre agenti a Prato
I grandi casi della cronaca nera, ultima puntata della rubrica estiva sul mio giornale. E chiudiamo con un serial killer. Forse. O forse no. ----- «Il serial killer nasce dalle circostanze: povertà, droghe, abusi sui minori. Queste cose contribuiscono alla frustrazione - facebook.com Vai su Facebook
Il killer delle escort. Seconda inchiesta chiusa: Vasile Frumuzache va a processo - La Procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, rumeno di 32 anni, accusato dell’omicidio di Ana Maria Andrei e responsabile della morte di Maria Denisa Paun, scomparsa d ... Segnala msn.com
Killer delle escort. Le indagini si allargano ad altre due scomparse. Tutti i punti da chiarire - In corso indagini dirette ad analizzare ulteriori casi di giovani donne di cui si sono perse le tracce. Riporta lanazione.it