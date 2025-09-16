Il killer delle escort Chiusa anche l’indagine per l’omicidio di Ana Maria

Il quadro probatorio è completo, le indagini per la barbara uccisione di Ana Maria Andrei, 27 anni, sono concluse. Per la morte della giovane rumena, la Procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, rumeno di 32 anni, guardia giurata, che viveva a Monsummano nella zona di Bizzarrino, con la moglie e i figli. Gli viene contestato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre alla alla distruzione del cadavere, un copione che si è replicato anche per l’assassinio dell’altra escort, avvenuto a Prato tra il 15 e 16 maggio, Denisa Maria Paun. Non ci sarebbe dunque, almeno dietro al primo delitto, risalente all’agosto del 2024, l’esecuzione di un ordine dato da qualcuno, nell’ambito di un giro di affari legato alla prostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

