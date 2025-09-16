Il Gruppo DESA presenta il suo primo bilancio di sostenibilità
Milano, 16 set. (askanews) - Anche con più di 100 anni di storia alle spalle, è possibile guardare al futuro con trasparenza e responsabilità. È la storia del Gruppo Desa, nato nel 1908 come Saponificio Ambrogio Silva, che nel settembre 2025 ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilità. Una storica azienda familiare italiana, nel campo della produzione di detergenti per il bucato, la pulizia della casa e l'igiene personale, che produce alcuni dei marchi più famosi del settore, ma che punta ad una nuova linea di prodotti sempre più ecosostenibili e a basso impatto ambientale, come spiega Marco Sala, Vice Presidente del Gruppo Desa: "Oggi operiamo sul mercato con brand importanti come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e soprattutto Vert di Chanteclair. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
