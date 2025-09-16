Il grave incidente sulla Statale Adriatica i feriti estratti dalle lamiere dopo il pauroso scontro
Grave incidente nella mattinata di martedì, poco prima di mezzogiorno uno scontro tra un'auto e un camion sulla Statale Adriatica dove si sono formate code chilometriche, nella zona tra Gatteo Mare e Savignano Mare, nei pressi dell'Iper. Il bilancio parla di cinque feriti, due in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
