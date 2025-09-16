Il Grande Fratello compie 25 anni ecco chi sono gli opinionisti della nuova edizione
Mediaset ed Endemol hanno scelto di celebrare il 25esimo anniversario del Grande Fratello con un'edizione Nip per commemorare la primissima in cui i concorrenti erano del tutto sconosciuti e per l'occasione ha scelto degli opinionisti d'eccezione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti; Il Grande Fratello compie 25 anni: la prossima edizione gold con concorrenti storici; Grande Fratello compie 25 anni: Signorini confermato, via Luzzi e Buonamici. Ecco chi arriva
Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti - Grande Fratello pronto a tornare alle origini con Simona Ventura, intanto oggi compie 25 anni e gli ex gieffini festeggiano. Segnala libero.it
Simona Ventura festeggia i 25 anni di Grande Fratello - In attesa di condurre la nuova edizione, Simona Ventura festeggia sui social il compleanno del Grande Fratello, che oggi compie 25 anni. Da novella2000.it