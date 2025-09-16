2025-09-16 14:43:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il giovane atletico Apri la tua strada sul trionfo della lega giovanile Grazie a una chiara vittoria contro l’Arsenal (3-1). Manel, che ha fatto un doppio e un regalo, una penalità, ha segnato gli obiettivi della gioventù Rediblanco. Bailey-Joseph, non appena tornò dalla pausa, fece entrambi gli inglesi. La squadra Allenato da Bittor Llopis abituale nella direzione di Basconia, ha sempre premuto e ha messo l’Arsenal in difficoltà. Il ritorno di Athletic in Youth League porterà buone partite a Lezama e porterà alla squadra giovanile Rediblanco, anche se ci sono Membri di Basconia e Bilbao Athletic Perché giocano in quelle squadre con progressione nella loro formazione, per misurare un visitatore a potenti cave come quelle di Dortmund. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il giovane atletico insegna la strada e guadagna chiaramente l’Arsenal