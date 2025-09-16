Il giovane atletico insegna la strada e guadagna chiaramente l’Arsenal
2025-09-16 14:43:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il giovane atletico Apri la tua strada sul trionfo della lega giovanile Grazie a una chiara vittoria contro l’Arsenal (3-1). Manel, che ha fatto un doppio e un regalo, una penalità, ha segnato gli obiettivi della gioventù Rediblanco. Bailey-Joseph, non appena tornò dalla pausa, fece entrambi gli inglesi. La squadra Allenato da Bittor Llopis abituale nella direzione di Basconia, ha sempre premuto e ha messo l’Arsenal in difficoltà. Il ritorno di Athletic in Youth League porterà buone partite a Lezama e porterà alla squadra giovanile Rediblanco, anche se ci sono Membri di Basconia e Bilbao Athletic Perché giocano in quelle squadre con progressione nella loro formazione, per misurare un visitatore a potenti cave come quelle di Dortmund. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: giovane - atletico
Pubill Atletico Madrid, adesso è anche ufficiale! Il terzino si accasa tra le fila dei colchoneros: tutti i dettagli del trasferimento del giovane calciatore iberico
Il giovane esterno. Gabriele Bucco all’Atletico Ascoli
L’Atletico Nissa continua a muoversi con decisione sul mercato e annuncia un nuovo rinforzo per la stagione sportiva 2025/2026 di Seconda Categoria. A vestire i colori giallorossi sarà Simone Alaimo, classe 2004, giovane calciatore con un percorso già ricco - facebook.com Vai su Facebook
#Virtus Molto interessante. È una scommessa, vero, ma ha tutte le caratteristiche che cercava Ivanovic. Lungo, atletico, giovane. Penso sia una bella presa. Benvenuto - X Vai su X
Giovane accoltellato in strada a Cusano Milanino - Un giovane di 22 anni è stato accoltellato nella notte a Cusano Milanino. rainews.it scrive
Giovane di 28 anni accoltellato a Collegno, prima in casa e poi in strada - Il fatto è avvenuto sabato 3 maggio ma i contorni ancora non sono chiari. Lo riporta rainews.it