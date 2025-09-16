Bere un caffè è un piccolo gesto quotidiano, che ripetiamo anche più volte al giorno, che associamo a un momento di piacere e di gusto. Una semplice coccola, che vuol dire relax e convivialità, ma che possiamo trasformare anche in un’esperienza sensoriale unica con lo Specialty Coffee. Che cos’è lo Specialty Coffee. Lo Specialty Coffee è molto più di un semplice caffè. Si tratta di Arabica di altissima qualità coltivate in territori specifici, secondo criteri rigorosi che ne preservano l’identità e le caratteristiche sensoriali. I chicchi, ancora verdi al momento della selezione, devono superare un’attenta valutazione qualitativa e ottenere almeno 80 punti su 100 secondo la scala della Specialty Coffee Association (SCA) per essere definiti “specialty”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Fiore Dorato che svela l’essenza del caffè in un’esperienza sensoriale unica