Il figlio di Tarantelli ucciso dalle Br | Deliranti Odifreddi e Saviano Mio padre e Kirk uccisi per le loro idee

"Ho letto cose molte diverse. Considero aberrante ciò che ha detto Odifreddi, sostenere cioè che l'omicidio di Martin Luther King era un'altra cosa. E l'argomento per cui "in fondo, se l'è cercata" mi sconvolge. Kirk era una persona che aveva idee molto forti, ma anche coraggio. Era un intellettuale in fondo, e portava avanti le due idee. Anche mio padre in qualche modo era così ". Parola di Luca Tarantelli, figlio di Ezio, professore di economia, ucciso dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985. Aveva 13 anni quando suo padre venne freddato da un commando terrorista al termine di una lezione alla Sapienza di Roma.

