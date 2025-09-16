Il dubbio su Carlo Acutis | perché la sua PlayStation può essere considerata una reliquia
Il 7 settembre 2025 la Chiesa Cattolica ha proclamato santo Carlo Acutis. La Chiesa lo presenta come "primo santo millennial". Sui social però si sono aperte conversazioni sulle sue reliquie, soprattutto i videogame. Le sue console potrebbero essere la prima reliquia videoludica nella storia della chiesa. Certo, prima è necessario che siano riconosciute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carlo Acutis: Assisi, maxi-schermi al santuario della Spogliazione per seguire la canonizzazione in diretta. In varie chiese messe di ringraziamento dopo il rito in Vaticano - Tutta la diocesi e la comunità di Assisi si preparano a vivere la canonizzazione di Carlo Acutis, celebrata da Leone XIV domenica 7 settembre, alle ore 10, in piazza San Pietro a Roma. Segnala agensir.it