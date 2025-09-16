Il dj Alessandro Basciano torna a indossare il braccialetto elettronico

16 set 2025

Alessandro Basciano, ex volto del Grande Fratello vip e noto deejay, indossa di nuovo il braccialetto elettronico. Si è presentato in commissariato, su indicazione della procura di Milano, per l'applicazione di un nuovo dispositivo.Il braccialetto era stato originariamente attivato lo scorso 14. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

