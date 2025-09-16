Il disgelo di TikTok | accordo tra Trump e Xi
Dopo mesi di discussioni e rinvii, sembra esserci la fumata bianca. Washington e Pechino avrebbero raggiunto un accordo su TikTok che, in base alla legge bipartisan votata dal Congresso durante la precedente Amministrazione Biden, deve separarsi dalla sua proprietà cinese, ByteDance, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Che sarebbe scattata domani. Ad annunciare la svolta è stato Donald Trump (nella foto). «Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti e Cina è andato molto bene. È stato raggiunto un accordo su una certa azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
