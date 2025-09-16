il diacono alessandro frateschi accusato di abusi sessuali su cinque minori il papa gli toglie lo stato clericale

Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Questo decreto di condanna non è appellabile. Lo comunica la diocesi di Latina. Il chierico era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

