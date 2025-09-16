Il diacono Alessandro Frateschi accusato di abusi sessuali su cinque minori il Papa gli toglie lo stato clericale
Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Questo decreto di condanna non è appellabile. Lo comunica la diocesi di Latina. Il chierico era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: diacono - alessandro
Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi
Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi https://ift.tt/uNa7zHF https://ift.tt/WYbrUtf - X Vai su X
sabato 13 settembre alla Messa delle 19 accoglieremo don Alessandro Mesina! subito dopo la celebrazione ci sarà un momento conviviale nel salone... partecipiamo tutti! -DR - facebook.com Vai su Facebook
Il diacono Alessandro Frateschi dimesso dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV; Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi; Abusi sessuali su cinque minorenni, Papa Leone XIV condanna ex diacono a Latina: bandito dalla Chiesa.
Diocesi: Latina, diacono Frateschi accusato di abusi su minori dimesso dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV - Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di papa Leone XIV. Lo riporta agensir.it
Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi - Il decreto di dimissioni dallo stato clericale gli è stato notificato nel carcere di Latina dove è detenuto. Riporta latinatoday.it