Il diacono Alessandro Frateschi accusato di abusi sessuali su cinque minori il Papa gli toglie lo stato clericale

Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Questo decreto di condanna non è appellabile. Lo comunica la diocesi di Latina. Il chierico era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi

