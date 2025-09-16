Il Crotone in amministrazione giudiziaria | Pressioni dalla ‘ndrangheta sul club
Il tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per 12 mesi per il Crotone calcio, club che milita nel girone C della serie C. La proposta è stata avanzata dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Catanzaro e dal Questore di Crotone. In una nota della Dda catanzarese è scritto che dalle immagini «sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l’attività economica della FC Crotone srl, compresa quella di carattere imprenditoriale, sia stata sottoposta, nel corso dell’ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento ad opera di esponenti di locali cosche di ‘ndrangheta, esercitando un asfissiante controllo del territorio di Crotone e delle relative attività imprenditoriali, compresa la FC Crotone srl, certamente più rilevante ed appetibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
