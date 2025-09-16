Il crollo del viale della Vittoria | processo all' epilogo per 4 imputati
Il processo per il crollo del cornicione di piazza Cavour, che nel 2019 fece precipitare il ponteggio sulla palazzina liberty del Viale della Vittoria, è in dirittura di arrivo. Il giudice Manfredi Coffari ha rinviato al 24 novembre la requisitoria del pm e le arringhe di parte civile e difesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
