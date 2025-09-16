Il Cremlino | La Nato è in guerra Trump | Che odio Putin-Zelensky

Non solo sul campo ma anche nei toni. Ogni giorno che passa il conflitto in Ucraina diventa sempre più duro, tra attacchi, reazioni e provocazioni sparse. Altro che fine della guerra a un passo. Sul campo la Russia avanza ma lentamente e non in maniera omogenea. Di contro, l'Ucraina reagisce e colpisce le infrastrutture energetiche per bloccare i rifornimenti al fronte. In tutto ciò, le provocazioni di Mosca sul fianco Est dell'Alleanza causano la reazione inevitabile dell'Occidente con il Cremlino che va anche oltre. "La Nato è di fatto coinvolta nel conflitto contro di noi", ha detto il portavoce di Putin Dmitri Peskov, allontanando ulteriormente un dialogo che fino a poche settimane fa sembrava a portata di mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Cremlino: "La Nato è in guerra". Trump: "Che odio Putin-Zelensky"

