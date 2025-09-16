Il Cremlino | La Nato è già in guerra Caccia Uk a difesa dei confini polacchi
I jet britannici si uniscono all’operazione «Sentinella dell’Est» per il pattugliamento dell’Europa orientale. Starlink fuori uso ieri per diverse ore sulla linea del fronte. Ufficiali Usa presenti alle esercitazioni Mosca-Minsk.. Il ministro della Difesa italiano: «Dobbiamo poterci difendere». Il greco Kyriakos Mitsotakis sostiene il riarmo Ue, ma escludendo la Turchia. Rheinmetall si allarga alla marina militare acquisendo Nvl.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Pesanti e implacabili bombardamenti mentre inizia l'invasione di terra a Gaza City -Le famiglie degli ostaggi si accampano fuori dalla casa di Netanyahu -Il Cremlino dichiara che la NATO è in guerra con Mosc
Il ministro #Crosetto lancia l'allarme "L'Italia non è pronta né a un attacco russo, né di un'altra Nazione, dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci". Intanto sale la tensione #Russia-#Nato: il #Cremlino
Ucraina Mosca | La Nato è già in guerra con noi.