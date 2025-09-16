Il Cremlino | La Nato è già in guerra Caccia Uk a difesa dei confini polacchi

16 set 2025

I jet britannici si uniscono all’operazione «Sentinella dell’Est» per il pattugliamento dell’Europa orientale. Starlink fuori uso ieri per diverse ore sulla linea del fronte. Ufficiali Usa presenti alle esercitazioni Mosca-Minsk.. Il ministro della Difesa italiano: «Dobbiamo poterci difendere». Il greco Kyriakos Mitsotakis sostiene il riarmo Ue, ma escludendo la Turchia. Rheinmetall si allarga alla marina militare acquisendo Nvl.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

