Il coraggio di Blanche | trama cast e finale del film su Rai3

Il coraggio di Blanche
Il cinema contemporaneo continua ad esplorare tematiche profonde e complesse, offrendo opere che riflettono le sfide emotive e psicologiche delle persone. Tra queste, il film francese «Il coraggio di Blanche», del 2023, si distingue per la sua narrazione intensa e coinvolgente. Diretto da Valérie Donzelli, questo dramma psicologico affronta il tema della violenza domestica attraverso gli occhi di una donna alle prese con una relazione tossica. La pellicola, prevista in programmazione su Rai3 il 16 settembre 2025 alle ore 21:20, si basa sul romanzo L’amour et les forêts di Éric Reinhardt. Il racconto mette in luce la difficile lotta di una donna per ritrovare sé stessa tra amore, paura e un percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il coraggio di Blanche, il thriller francese di Valérie Donzelli
