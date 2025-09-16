Il Consiglio Regionale lombardo commemora Charlie Kirk e Melissa Hortman uccisi negli Stati Uniti

Un minuto di silenzio, in apertura del primo Consiglio regionale dopo la pausa estiva, per l’attivista politico di destra nonché fondatore dell’associazione conservatrice Turning Point Usa ucciso il 10 settembre durante una tappa del suo ciclo di conferenza nelle università. A chiederlo era stata la Lega. Contestualmente l'Aula ha ricordato anche la deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman, uccisa in casa insieme al marito il 14 giugno (video Mianews). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Consiglio Regionale lombardo commemora Charlie Kirk (e Melissa Hortman), uccisi negli Stati Uniti

