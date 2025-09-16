C’è soddisfazione in Fratelli d’Italia Medicina dopo l’adesione del Comune alla piattaforma Cude: una bella notizia per le persone con disabilità. L’Amministrazione, con delibera di giunta del 2 settembre scorso, ha infatti approvato l’atto di indirizzo per l’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica dei Contrassegni unificati disabili europei (Cude), istituita nell’archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Particolarmente soddisfatti i consiglieri di minoranza del Gruppo Fratelli d’Italia, che sono stati gli artefici dell’impegno assunto mediante la presentazione della relativa mozione, votata all’unanimità nella seduta consiliare dello scorso 11 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune dà l’ok all’adesione. Contrassegni disabili semplificati con la piattaforma unica nazionale