Il completo camicia e pantaloni punta su proporzioni ampie e su accessori smart a cominciare dalle ballerine a tinta forte

La tendenza oversize si ama o si odia, senza mezze misure. Ma anche chi non è fan delle proporzioni ampie deve farsene una ragione: si tratta di una tendenza che non accenna a fare passi indietro. Lo street style è ricco di outfit a tema, ognuno diverso dall’altro. L’idea diversa dal solito? Quella che mette insieme coordinato oversize e ballerine all’insegna di combinazioni cromatiche inedite. Non è difficile capire perché questi capi dalle proporzioni rivisitate conquistino il pubblico. Oltre al fattore estetico, infatti, è innegabile che il loro punto di forza sia la comodità. Il corpo non è mai costretto da linee aderenti, ma è anzi accarezzato dolcemente dai tessuti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il completo camicia e pantaloni punta su proporzioni ampie e su accessori smart, a cominciare dalle ballerine a tinta forte

