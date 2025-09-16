Il comitato Salerno Mia denuncia il degrado in via dei Canali | Vederla ridotta così è avvilente
Il comitato “Salerno Mia” denuncia la condizione di degrado in cui versa via dei Canali, dove da anni resiste una discarica a cielo aperto davanti alla Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano. Il comitato ricorda che si parla di una strada storica del cuore di Salerno "dove si affacciano gioielli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
