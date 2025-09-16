Cerano Intelvi (Como) – Sarà la Procura di Como a indagare in Italia sulla morte di Franco Bernardo, il comasco di 62 anni residente a Cerano Intelvi, arrivato senza vita all’ospedale di Soroca, in Moldavia, la notte del 1° giugno 2023. A processo in Moldavia, con l’accusa di averlo ucciso, c’è la compagna dell’uomo, Svetlana Botas, 37 anni. Parallelamente, anche in Italia, e in particolare presso la Procura di Roma, era stato aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto, come sempre accade in caso di crimini che coinvolgono cittadini italiani all’estero. Ma ora la competenza è stata trasferita a Como, dove il sostituto procuratore Antonio Nalesso, procede per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal legame parentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il comasco Franco Bernardo ucciso in Moldavia: indaga la Procura di Como