di Laura Valdesi SIENA "Cosa dico ai senesi e a tutti i cittadini che abitano nella provincia? Il mio messaggio è di vicinanza. L’obiettivo, sulla scia di quanto già fatto dai miei predecessori, è di offrire l’assistenza necessaria alla popolazione. Le caserme sono sempre aperte per ogni necessità, sia che debbano chiedere aiuto oppure effettuare segnalazioni". E’ il biglietto da visita del nuovo comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Giulio Modesti. Arrivato in viale Bracci l’8 settembre dopo aver guidato il Gruppo carabinieri di Monreale, in Sicilia. Originario di Monterotondo, 50 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienza della sicurezza interna ed esterna, ha girato l’Italia oltre ad aver passato un lungo periodo a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il comandante Modesti: "Leggere fra le righe e fare l’analisi dei fatti Così si riesce a prevenire"