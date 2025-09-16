Il club dei delitti del giovedì 2 | il regista conferma il ritorno di un personaggio

Nel passaggio dalla pagina allo schermo, Il club dei delitti del giovedì è riuscito a mantenere intatta l’atmosfera accogliente del giallo sotto la regia di Chris Columbus. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche fondamentali alla trama del libro di Richard Osman che hanno alterato il corso delle indagini. Forse il più grande di questi arriva verso la fine, quando viene rivelato che Bogdan ( Henry Lloyd-Hughes ), lo sfortunato tuttofare di cui Elizabeth ( Helen Mirren ) e suo marito Stephen ( Jonathan Pryce ) si sono fatti amici, era il responsabile dell’omicidio del co-proprietario di Coopers Chase, Tony Curran ( Geoff Bell ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it