Il circolo ignora l’ordinanza Notti insonni a Quinto

Note ‘alte’ anche lo scorso fine settimana nel quartiere di Quinto Basso con proteste ancora a non finire di chi abita in zona. Lo scorso sabato infatti, nonostante l’ ordinanza a firma del sindaco Lorenzo Falchi ancora in vigore a carico di un circolo che impone lo stop alla musica alle 22 e volumi compatibili con il contesto circostante durante il giorno, l’attività musicale è proseguita fino almeno a mezzanotte con molte persone che hanno contattato le forze dell’ordine chiedendo un intervento. Lo stesso scenario si era verificato il fine settimana precedente con l’arrivo in zona della polizia locale e una multa molto salata comminata ai gestori del circolo: "Non è possibile – sottolineano alcuni residenti di Quinto – che non si riesca a fare rispettare un’ordinanza: lo scorso sabato oltre alla musica abbiamo avuto anche i fuochi d’artificio e, a quanto sappiamo, per spettacoli di questo tipo occorrono particolari accortezze e permessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

