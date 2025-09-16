Il Castello Visconteo si è trasformato in un grande teatro del ciclismo con l’incontro “ Legnano capitale del ciclismo: miti, memorie e futuro ”, promosso dalla US Legnanese 1913 nell’ambito della rassegna Attiva.Mente. Una serata intensa e partecipata, voluta dal presidente Luca Roveda e dal vice Roberto Taverna con il supporto del consiglio direttivo, che ha richiamato oltre duecento persone, tra cui tanti giovani. Ad aprire l’incontro i saluti del presidente Roveda e del sindaco di Legnano Lorenzo Radice, a testimoniare il forte legame tra la società sportiva e la città. Poi la parola è passata a un parterre d’eccezione, guidato e raccontato da Marco Pastonesi, giornalista e scrittore capace di trasformare lo sport in letteratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il ciclismo di ieri e di oggi. I ricordi di Saronni e Conti accendono il castello