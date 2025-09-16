Il centravanti meno falso della storia e il portiere senza piedi | l' abiura di Guardiola

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Manchester City, che ha dominato il derby, ha rinnegato la rivoluzione: Haaland fa gol, Donnarumma. para. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il centravanti meno falso della storia e il portiere senza piedi l abiura di guardiola

© Gazzetta.it - Il centravanti meno falso della storia e il portiere senza piedi: l'abiura di Guardiola

In questa notizia si parla di: centravanti - meno

Il centravanti meno falso della storia e il portiere senza piedi: l'abiura di Guardiola; Offerta : Piani, Costi e Promozioni Speciali 2025 | News IT; Falso Nueve con Messi: ne ha ammazzati di più Guardiola....

Romamania: Dzeko il più grande centravanti della storia giallorossa. Chi lo insulta si merita Schick - I tifosi romanisti l'hanno presa male, malissimo, alcuni scagliandosi contro di lui, Edin Dzeko. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Centravanti Meno Falso Storia