Il caso Lookman e quei procuratori che non aiutano i giocatori né il calcio

Nel caso Lookman, oltre a quello del giocatore fa discutere il comportamento degli agenti, ovvero coloro che dovrebbero salvaguardare la carriera dei propri assistiti.

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Ademola Lookman: le ultime sui nerazzurri

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Lookman: le ultime

Calciomercato Inter, due i nomi possibili in caso di fumata nera per Lookman: le ultime da Appiano Gentile

Da Virdis a Baggio a Lookman, quei tormentoni d'estate; Le parole di Lookman, il fastidio della Dea e la rabbia dei tifosi anche per quei mi piace; Ademola, Il gatto sulla Roof che scotta....

L'Atalanta reagisce al caso Lookman con un De Ketelaere al top - Ci sono qualifiche — nel suo caso va bene anche titoli, vista l’etichetta di principe che lo accompagna — che dicono più di molte parole: non si fa peccato, anzi a questo punto è scontato, definire “u ... Riporta gazzetta.it

Lookman, si riapre il caso: ha usato un’altra scusa - Altro caso Lookman, non sembra finire mai in casa Atalanta quello che sta accadendo tra il club bergamasco e il giocatore nigeriano che ora può nuovamente essere messo fuori rosa ... Scrive calciotoday.it