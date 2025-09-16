Il capitano Jervolino lascia I saluti dell’amministrazione

ASSISI – Il capitano Vittorio Jervolino, comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, lascia in questi giorni l’incarico dopo quattro anni, destinato a nuovi importanti impegni, nell’Arma, a Roma. In questi giorni sta ricevendo il ringraziamento delle istituzioni del territorio di competenza per il prezioso lavoro portato avanti. Ad Assisi, il capitano Jervolino, è stato ricevuto, in Comune, dal sindaco di Assisi, Valter Stoppini, presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi. Stoppini ha espresso "profonda gratitudine al capitano Jervolino per il lavoro svolto in questi anni, sempre con la massima presenza, collaborazione e dedizione, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio, in un periodo particolarmente complesso, legato anche all’uscita dalla pandemia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

