Il Candia chiede sostegni | Aiuti per manodopera strade e innovazione Il sottosegretario in visita
Chi vive e lavora sulle colline del Candia lo sa bene: qui l’agricoltura è una sfida quotidiana contro la pendenza, le frane, la fatica. Non a caso viene definita ’viticoltura eroica’, e proprio per questo il territorio merita attenzione, sostegno e una strategia di sviluppo che lo valorizzi. È con questo spirito che il sottosegretario all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) ha visitato l’azienda agricola La Scurtarola a Massa, accolto da Pier Paolo Lorieri, imprenditore simbolo del Candia, insieme a viticoltori, rappresentanti del mondo agricolo e venatorio e ai dirigenti locali e regionali di Fratelli d’Italia, tra cui i candidati alle elezioni regionali e gli onorevoli Amorese e Frijia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Toscana che lavora: "Aiuti mirate alle imprese. Sostegni ai dipendenti. E nuove infrastrutture" - Rilancio dell’economia locale attraverso sostegni alle imprese e ai lavoratori ma anche riorganizzando e potenziando il sistema delle infrastrutture, oggi troppo vetuste per una regione come la ... Lo riporta lanazione.it