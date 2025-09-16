Il caldo non molla la Romagna | prorogata la fase di attenzione per gli incendi boschivi

E' stata prorogata la fase d’attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 28 settembre compreso. La decisione è stata comunicata dal direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Massimo Camprini, alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it