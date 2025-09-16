Il buco nero supermassiccio M87* ha invertito la polarizzazione cosa significa
Le nuove osservazione dell'Eht migliorano la nostra comprensione degli ambienti estremi che circondano i buchi neri, mostrando come non siano statici, ma anzi in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Wired.it
Buco nero M87*, la scoperta che riscrive i modelli: plasma magnetico in continuo movimento - Le osservazioni pluriennali dell’Event Horizon Telescope catturano l’evoluzione delle configurazioni di polarizzazione nel buco nero supermassiccio M87* e individuano emissioni a 230 GHz vicino alla b ... Si legge su insalutenews.it
L'inatteso ribaltamento di polarizzazione nel buco nero 87* mette alla prova i modelli teorici - Le osservazioni pluriennali dell’Event Horizon Telescope catturano l’evoluzione delle configurazioni di polarizzazione nel buco nero supermassiccio M87* e individuano emissioni a 230 GHz vicino alla b ... Lo riporta lescienze.it