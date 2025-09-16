Il buco nero supermassiccio M87* ha invertito la polarizzazione cosa significa

Le nuove osservazione dell'Eht migliorano la nostra comprensione degli ambienti estremi che circondano i buchi neri, mostrando come non siano statici, ma anzi in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Wired.it

il buco nero supermassiccio m87 ha invertito la polarizzazione cosa significa

L’inatteso ribaltamento di polarizzazione nel buco nero M87* mette alla prova i modelli teorici; Il buco nero supermassiccio M87* ha invertito la polarizzazione e questo mette alla prova i modelli teorici; Cosa ci raccontano le nuove immagini di EHT del buco nero supermassiccio M87*?.

