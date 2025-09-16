Il 20 settembre festa di inaugurazione al Teatro Elsa Morante – ingresso libero

Teatro Elsa Morante, 20 settembre ore 19 UN BEL GIOCO DURA TROPPO POCO festa teatrale d'inizio attività del Laboratorio Gabrielli INGRESSO LIBERO Una grande festa di fine estate per ripartire con le attività del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli: appuntamento il 20 settembre dalle ore 19 al Teatro Elsa Morante (piazzale Elsa Morante, Roma) con UN BEL GIOCO DURA TROPPO POCO un evento a cura di Roberto Gandini con l'accompagnamento musicale dal vivo di Andrea Filippucci, Flavio Cangialosi, Lorenzo Colombini. In scena ben 20 performer scatenati in un travolgente programma di monologhi, canzoni e improvvisazioni tratte dal trentennale repertorio del Gabrielli.

