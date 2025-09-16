Idf fa esplodere blindati telecomandati a Gaza City

Il portavoce militare ha spiegato che si tratta di vecchi veicoli M113 dismessi dall'Idf, riempiti con tonnellate di esplosivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City; Israele: Controlliamo il 40% di Gaza City | Erdogan: Netanyahu è parente ideologico di Hitler, farà la stessa fine; Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City.

idf fa esplodere blindatiIdf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City - Come parte dell'avanzata verso Gaza City, durante la notte e oggi sono stati introdotti alla periferia blindati telecomandati carichi di esplosivo con lo scopo di distrugge ... Come scrive corrieredellosport.it

idf fa esplodere blindatiMedio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate - "Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Riporta ansa.it

