Idf fa esplodere blindati telecomandati a Gaza City
Il portavoce militare ha spiegato che si tratta di vecchi veicoli M113 dismessi dall'Idf, riempiti con tonnellate di esplosivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: esplodere - blindati
Radio1 Rai. . L’assalto finale di #Israele a #Gaza. L’IDF ha fatto esplodere blindati telecomandati carichi di tonnellate di esplosivo dentro #GazaCity. L’esercito israeliano controlla il 40% del territorio. L’#Onu “È un genocidio”. La cronaca di Lucia Goracci - facebook.com Vai su Facebook
L’assalto finale di #Israele a #Gaza. L’IDF ha fatto esplodere blindati telecomandati carichi di tonnellate di esplosivo dentro #GazaCity. L’esercito israeliano controlla il 40% del territorio. L’#Onu “È un genocidio”. La cronaca di @ZiaLulli1 - X Vai su X
Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City; Israele: Controlliamo il 40% di Gaza City | Erdogan: Netanyahu è parente ideologico di Hitler, farà la stessa fine; Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City.
Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City - Come parte dell'avanzata verso Gaza City, durante la notte e oggi sono stati introdotti alla periferia blindati telecomandati carichi di esplosivo con lo scopo di distrugge ... Come scrive corrieredellosport.it
Medio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate - "Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Riporta ansa.it