Annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White Carrara, concorso ospitato nell’ambito della mostra di design che ha interessato il centro storico per la stagione estiva. A conquistare la giuria tre progetti che hanno interpretato al meglio i criteri di innovazione, funzionalità e sostenibilità: ’Marmifere’ di Laura Passalacqua, ’Sosta’ di Eduardo Baroni e ’LoveCarrara AmaCarrara’ di Angelo Mammoliti. Menzione speciale per ’Seduta Caramella’ di Marco Ravenna, apprezzata per l’originalità della proposta. In attesa della cerimonia di premiazione, prossimamente mesi seguenti i progetti selezionati saranno protagonisti di una mostra al Mudac. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I vincitori di White Carrara design. Arrederanno le piazze del centro