I vincitori di White Carrara design Arrederanno le piazze del centro
Annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White Carrara, concorso ospitato nell’ambito della mostra di design che ha interessato il centro storico per la stagione estiva. A conquistare la giuria tre progetti che hanno interpretato al meglio i criteri di innovazione, funzionalità e sostenibilità: ’Marmifere’ di Laura Passalacqua, ’Sosta’ di Eduardo Baroni e ’LoveCarrara AmaCarrara’ di Angelo Mammoliti. Menzione speciale per ’Seduta Caramella’ di Marco Ravenna, apprezzata per l’originalità della proposta. In attesa della cerimonia di premiazione, prossimamente mesi seguenti i progetti selezionati saranno protagonisti di una mostra al Mudac. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vincitori - white
Ed ecco i vincitori del contest lanciato il 14 agosto in occasione del White Party. Con 39 like ricevuti sul mio profilo ufficiale, questa coppia si aggiudica la cena per due persone offerta dal ristorante "Diversa Prospettiva" di Corato. Contattatemi, cosi ci vediamo - facebook.com Vai su Facebook
I vincitori di White Carrara design. Arrederanno le piazze del centro; Last call per WHITE CARRARA 2025; Torna a Carrara il festival che celebra l’innovazione e la tradizione del marmo.
Rigenerazione attraverso l’arredo urbano: ecco i vincitori del premio ‘White Carrara’ - CARRARA – 'Marmifere' di Laura Passalacqua, 'Sosta' di Eduardo Baroni, 'LoveCarrara AmaCarrara' di Angelo Mammoliti sono i tre progetti vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White C ... Scrive msn.com
White Carrara 2025 - Carrara, storica città del marmo in Toscana, si trasforma in una delle mete culturali più vivaci della regione. Segnala quotidiano.net