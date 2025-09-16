I tifosi offrono cifre folli per guardare il Barcellona da un balcone | 500 euro per un posto
Il condominio che affaccia sullo stadio preso in prestito dal Barcellona è stato preso d'assalto dai tifosi: volevano guardare la partita dal balcone degli inquilini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tifosi - offrono
Svolta in Serie A: le big offrono gratis le loro partite, solo il Napoli si rifiuta | Tifosi sotto casa di ADL
“Sport e cultura, due pilastri della nostra città, insieme offrono un’opportunità unica: esperienze dal vivo che parlano un linguaggio universale capace di superare ogni barriera.” Così Barbara Minghetti, Direttrice della programmazione del Teatro Sociale di Co - facebook.com Vai su Facebook
I tifosi offrono cifre folli per guardare il Barcellona da un balcone: 500 euro per un posto.
I tifosi offrono cifre folli per guardare il Barcellona da un balcone: 500 euro per un posto - Il condominio che affaccia sullo stadio preso in prestito dal Barcellona è stato preso d'assalto dai tifosi: volevano guardare la partita dal balcone ... Riporta fanpage.it