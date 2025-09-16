I tassisti possono rifiutare le corse? Le regole e le tariffe per i taxi in aeroporto a Linate Malpensa e Orio al Serio
Milano, 16 settembre 2025 – La vicenda dei due manager australiani appena atterrati a Orio al Serio che hanno dovuto aspettare otto taxi, mentre altri clienti li superavano, per trovare un tassista disponibile a portarli a Treviolo e non a Milano, da dove proviene larga parte delle auto bianche in servizio nell’aeroporto orobico, ha sollevato non poca polvere. Niente di particolarmente inedito, visto che la categoria dei tassisti è spesso al centro di polemiche più o meno fondate. Ma quanto accaduto ai due lavoratori, che non sarebbe un caso isolato allo scalo bergamasco, fa spazio ad alcune domande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
