I tassisti possono rifiutare le corse? Le regole e le tariffe per i taxi in aeroporto a Linate Malpensa e Orio al Serio

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 16 settembre 2025 – La vicenda dei due manager australiani appena atterrati a Orio al Serio che hanno dovuto aspettare otto taxi, mentre altri clienti li superavano, per trovare un tassista disponibile a portarli a Treviolo e non a Milano,  da dove proviene larga parte delle auto bianche in servizio nell’aeroporto orobico, ha sollevato non poca polvere. Niente di particolarmente inedito, visto che la categoria dei tassisti è spesso al centro di polemiche più o meno fondate. Ma quanto accaduto ai due lavoratori, che non sarebbe un caso isolato allo scalo bergamasco, fa spazio ad alcune domande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i tassisti possono rifiutare le corse le regole e le tariffe per i taxi in aeroporto a linate malpensa e orio al serio

© Ilgiorno.it - I tassisti possono rifiutare le corse? Le regole e le tariffe per i taxi in aeroporto a Linate, Malpensa e Orio al Serio

In questa notizia si parla di: tassisti - possono

Murano, la manager dell’Hyatt licenziata vince la causa: “Si possono ricevere mance dai tassisti”

I tassisti possono rifiutare le corse? Le regole e le tariffe per i taxi in aeroporto a Linate, Malpensa e Orio al Serio; Il tassista può rifiutare di espletare la corsa richiesta?; Taxi, dal trucco del POS rotto, alle attese infinite, alle corse rifiutate: finalmente si cambia.

Cerca Video su questo argomento: Tassisti Possono Rifiutare Corse