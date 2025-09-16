Iniziata questa notte l'operazione di terra (e non solo) che dovrebbe portare l'esercito israeliano all'occupazione totale di Gaza City , il principale centro abitato della striscia di Gaza. E mentre crescono gli appelli internazionali per chiedere a Israele di fermarsi - domani potrebbe arrivare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: tank - israele

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

Gaza, “tank Israele sparano contro tende sfollati a Gaza: morte 12 persone”

Netanyahu: "L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla da Hamas" | Media: "Tank di Israele avanzano verso il corridoio di Morag"

Tank e raid, Israele all’assalto finale: “Gaza brucia”. Cento i morti - X Vai su X

22 settembre — Fermiamo il genocidio, rompiamo l’assedio. PALESTINA LIBERA! Questa notte i tank di Israele sono entrati a Gaza City per portare avanti la loro soluzione finale per la Palestina. Ora più che mai dovremo convergere da Venezia e dalle città li - facebook.com Vai su Facebook

Le notizie di martedì 16 settembre sul conflitto in Medio Oriente; Israele, iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City. Popolazione in fuga verso sud; I tank di Israele a Gaza City. Venezia scende subito in piazza.

Israele invade Gaza City, assalto finale con bombardamenti, tank e droni - I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, con raid aerei e droni che hanno colpito decine di obiettivi. Scrive panorama.it

Gaza City, via all'assalto finale con droni e tank. Katz: "La città sta bruciando" - La notizia è stata data nella notte italiana da Axios: Israele ha avviato l'operazione terrestre per l'occupazione capillare della ... Come scrive iltempo.it