I tank di Israele a Gaza City Venezia scende subito in piazza
Iniziata questa notte l'operazione di terra (e non solo) che dovrebbe portare l'esercito israeliano all'occupazione totale di Gaza City, il principale centro abitato della striscia di Gaza. E mentre crescono gli appelli internazionali per chiedere a Israele di fermarsi - domani potrebbe arrivare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: tank - israele
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Gaza, “tank Israele sparano contro tende sfollati a Gaza: morte 12 persone”
Netanyahu: "L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla da Hamas" | Media: "Tank di Israele avanzano verso il corridoio di Morag"
Tank e raid, Israele all’assalto finale: “Gaza brucia”. Cento i morti - X Vai su X
22 settembre — Fermiamo il genocidio, rompiamo l’assedio. PALESTINA LIBERA! Questa notte i tank di Israele sono entrati a Gaza City per portare avanti la loro soluzione finale per la Palestina. Ora più che mai dovremo convergere da Venezia e dalle città li - facebook.com Vai su Facebook
Le notizie di martedì 16 settembre sul conflitto in Medio Oriente; Israele, iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City. Popolazione in fuga verso sud; I tank di Israele a Gaza City. Venezia scende subito in piazza.
Israele invade Gaza City, assalto finale con bombardamenti, tank e droni - I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, con raid aerei e droni che hanno colpito decine di obiettivi. Scrive panorama.it
Gaza City, via all'assalto finale con droni e tank. Katz: "La città sta bruciando" - La notizia è stata data nella notte italiana da Axios: Israele ha avviato l'operazione terrestre per l'occupazione capillare della ... Come scrive iltempo.it