I tank dell’Idf entrano a Gaza Israele dà il via all’occupazione
L'esercito israeliano è entrato a Gaza City. Intorno alle undici italiane (mezzanotte a Gaza) di ieri è cominciata l'offensiva dell'Idf nella striscia con un attacco coordinato di aerei da guerra, artiglieria e droni. In tutta l'area circostante la striscia gli attacchi hanno causato forti esplosioni udibili nel centro e sud Israele con oltre trentasette raid in venti minuti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: «Grazie Presidente Trump per il suo incondizionato sostegno alla battaglia di Israele contro Hamas e al rilascio di tutti i nostri ostaggi». L'attacco israeliano a Gaza City è definito dall'Idf come la «battaglia finale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I tank israeliani entrano a Gaza City: “Chi non se ne va, si arrende o muore”. Tremano le famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas
Operazione assedio Gaza City, i tank israeliani entrano nel quartiere di Sabra: uccisi 8 bambini negli ultimi raid
L'Invasione. I tank israeliani entrano a Gaza city, decine di morti. "È solo l'inizio" - Una funzionario della Sicurezza israeliana ha parlato con la tv pubblica Kan affermando che "l'Idf sta attaccando con forza".
