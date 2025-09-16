I tank dell’Idf entrano a Gaza Israele dà il via all’occupazione

L'esercito israeliano è entrato a Gaza City. Intorno alle undici italiane (mezzanotte a Gaza) di ieri è cominciata l'offensiva dell'Idf nella striscia con un attacco coordinato di aerei da guerra, artiglieria e droni. In tutta l'area circostante la striscia gli attacchi hanno causato forti esplosioni udibili nel centro e sud Israele con oltre trentasette raid in venti minuti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: «Grazie Presidente Trump per il suo incondizionato sostegno alla battaglia di Israele contro Hamas e al rilascio di tutti i nostri ostaggi». L'attacco israeliano a Gaza City è definito dall'Idf come la «battaglia finale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

