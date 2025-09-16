I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre
Bruxelles, 16 settembre 2025 – L'Alleanza europea dei partiti socialisti potrebbe espellere definitivamente il partito del primo ministro slovacco Robert Fico, Smer, in un congresso che si terrà il mese prossimo, hanno dichiarato quattro persone a conoscenza diretta della decisione al notiziario principale di Euractiv.com, Rapporteur. Secondo le fonti citate da Euractiv.com, il presidente del Partito Socialista Europeo (PSE), Stefan Löfven, ex primo ministro svedese, sottoporrà l'espulsione alla ratifica quando i delegati si riuniranno ad Amsterdam a partire dal 16 ottobre. Il PSE riunisce i partiti socialisti e socialdemocratici a livello nazionale di tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo, oltre al Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: socialisti - europei
Pd e Socialisti europei trattano con Von der Leyen: la sfiducia resta in bilico
I socialisti europei contrari al piano della Commissione che legherebbe i fondi europei alle riforme nazionali
L’affondo dei socialisti europei: «La guerra dei dazi di Trump è illegale, l’Ue dia una risposta più forte». - X Vai su X
Sì del Parlamento Ue alla risoluzione su Gaza: c’è il riconoscimento della Palestina, manca la parola “genocidio”. Destra italiana spaccata in tre di F. Q. Il Ppe si sfila dal documento proposto da socialisti, liberali e verdi. Gli alleati di governo hanno votato in tre - facebook.com Vai su Facebook
I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre; La Slovacchia spaventa la Ue, i socialisti pronti a espellere Robert Fico dal gruppo.
I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre - Bruxelles, 16 settembre 2025 – L'Alleanza europea dei partiti socialisti potrebbe espellere definitivamente il partito del primo ministro slovacco Robert Fico, Smer, in un congresso che si terrà il me ... Segnala msn.com