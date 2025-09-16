I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 16 settembre 2025 – L'Alleanza europea dei partiti socialisti potrebbe espellere definitivamente il partito del primo ministro slovacco Robert Fico, Smer, in un congresso che si terrà il mese prossimo, hanno dichiarato quattro persone a conoscenza diretta della decisione al notiziario principale di Euractiv.com, Rapporteur. Secondo le fonti citate da Euractiv.com, il presidente del Partito Socialista Europeo (PSE), Stefan Löfven, ex primo ministro svedese, sottoporrà l'espulsione alla ratifica quando i delegati si riuniranno ad Amsterdam a partire dal 16 ottobre. Il PSE riunisce i partiti socialisti e socialdemocratici a livello nazionale di tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo, oltre al Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco fico a ottobre

© Quotidiano.net - I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre

In questa notizia si parla di: socialisti - europei

Pd e Socialisti europei trattano con Von der Leyen: la sfiducia resta in bilico

I socialisti europei contrari al piano della Commissione che legherebbe i fondi europei alle riforme nazionali

I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre; La Slovacchia spaventa la Ue, i socialisti pronti a espellere Robert Fico dal gruppo.

socialisti europei pronti espellereI socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre - Bruxelles, 16 settembre 2025 – L'Alleanza europea dei partiti socialisti potrebbe espellere definitivamente il partito del primo ministro slovacco Robert Fico, Smer, in un congresso che si terrà il me ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Socialisti Europei Pronti Espellere