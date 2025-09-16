I saluti del maggiore De Santi | gli incontri con i sindaci

Arezzonotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maggiore Antonio De Santis a breve lascerà il comando della compagnia dei Carabinieri di Cortona per assumere l'incarico di capo ufficio comando del comando provinciale dei Carabinieri di Macerata. De Santis è giunto alla guida della compagnia della Valdichiana nel 2021. In questi anni si è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: saluti - maggiore

I saluti del maggiore De Santi: gli incontri con i sindaci.

I saluti del maggiore De Santi: gli incontri con i sindaci - Il maggiore Antonio De Santis a breve lascerà il comando della compagnia dei Carabinieri di Cortona per assumere l'incarico di capo ufficio comando del comando provinciale dei Carabinieri di Macerata. Lo riporta arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Saluti Maggiore De Santi