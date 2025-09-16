I saluti del maggiore De Santi | gli incontri con i sindaci
Il maggiore Antonio De Santis a breve lascerà il comando della compagnia dei Carabinieri di Cortona per assumere l'incarico di capo ufficio comando del comando provinciale dei Carabinieri di Macerata. De Santis è giunto alla guida della compagnia della Valdichiana nel 2021.
